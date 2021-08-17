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Замдиректора Новгородского филиала "МРСК Северо-Запада" заподозрили во взяточничестве

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали заместителя директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

"Предварительно, замдиректора потребовал эту сумму у одного из подрядчиков, получившего от компании контракт на 50 млн рублей. При передаче взятки полицейские задержали посредника", - говорится в информации ведомства.

В отношении должностного лица и посредника возбуждены дела о взяточничестве по статьям 30, 290 и 291.1 УК. Замдиректора также задержан.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, должностному лицу предъявлено обвинение, проведены обыски. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство СКР об аресте обвиняемого.

По информации пресс-службы Новгородского филиала МРСК Северо-Запада, энергокомпания "оказывает максимальное содействие правоохранительным органам, проводится служебная проверка".

МРСК Северо-Запада

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