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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Умер главный конструктор военно-транспортных Ил-76 Юрасов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Умер руководитель программ модернизации транспортников Ил-76 и топливозаправщиков Ил-78 Андрей Юрасов. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), ему было 59 лет, он тяжело болел.

Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он пришел в "Ильюшин", где проработал более 34 лет на должностях от техника до главного конструктора.

С 2004 года руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил и гражданской авиации - от разработки эскизных проектов до проведения государственных испытаний и эксплуатации самолетов. Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, а также самые современные модификации - Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.

Хроника 05 января 2019 года – 17 августа 2021 годаУмершие знаменитости
Ильюшин Ил-76 Андрей Юрасов МАИ ОАК

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