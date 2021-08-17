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Житель Свердловской области получил 6 лет за гибель в ДТП трех человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суд в Свердловской области вынес приговор жителю Североуральска за гибель в ДТП трех человек. Об этом сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

Он признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц) и приговорен к шести годам колонии-поселения.

7 февраля этого года водитель Toyota Land Cruiser на трассе Ивдель - ХМАО после обгона продолжил движение по встречной полосе в условиях ограниченной видимости, где столкнулся с Kia Ceed, в котором ехала супружеская пара с двумя детьми.

В результате ДТП погибли две девочки 2010 и 2012 годов рождения, их отец скончался в больнице через несколько дней, а мать получила серьезные травмы.

Свердловская область ДТП

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