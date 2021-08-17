Вертолет в Югре вернулся на посадочную базу из-за сигнала о неполадках

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 авиакомпании АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги", следовавшего по маршруту "Лянтор - Лянтор", вернулся на аэродром вылета после срабатывания сигнализации о наличии стружки в главном редукторе. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

"Командиром воздушного судна принято решение о возврате вертолёта на посадочную площадку вылета. Посадка в Лянторе произведена в штатном режиме в 14:36 (12:36 по Москве - ИФ), пострадавших нет, повреждений воздушного судна не допущено", - говорится в сообщении.

Рейс выполнялся для проведения авиационных работ для ПАО "Сургутнефтегаз". На борту находилось три члена экипажа авиакомпании.

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.