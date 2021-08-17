Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вертолет в Югре вернулся на посадочную базу из-за сигнала о неполадках

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 авиакомпании АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги", следовавшего по маршруту "Лянтор - Лянтор", вернулся на аэродром вылета после срабатывания сигнализации о наличии стружки в главном редукторе. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

"Командиром воздушного судна принято решение о возврате вертолёта на посадочную площадку вылета. Посадка в Лянторе произведена в штатном режиме в 14:36 (12:36 по Москве - ИФ), пострадавших нет, повреждений воздушного судна не допущено", - говорится в сообщении.

Рейс выполнялся для проведения авиационных работ для ПАО "Сургутнефтегаз". На борту находилось три члена экипажа авиакомпании.

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Югра ХМАО Сургутнефтегаз

Новости
Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
Афганистан во власти талибов

Лавров заявил, что РФ не торопится с признанием режима талибов в Афганистане

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

Суд освободил канских подростков, ставших фигурантами "дела Minecraft"

Льготную ипотеку, в том числе для семей с одним ребенком, в РФ продлят до конца 2023 года

Льготную ипотеку, в том числе для семей с одним ребенком, в РФ продлят до конца 2023 года

В двигателе Ил-112В перед крушением возник пожар

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

В России коронавирус выявили еще у 20 958 человек

В России коронавирус выявили еще у 20 958 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');