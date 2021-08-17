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Пять рабочих пострадали на объекте "дочки" "НОВАТЭКа" в ЯНАО

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали во время ремонтных работ на территории базы ООО "ЯрГео" под Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошел хлопок парогазовоздушной смеси в металлической емкости из-под нефтепродуктов. Емкость была пустая. В результате происшествия травмировано пять человек, погибших нет. Возгорания не возникло", - сказал он.

Пресс-служба управления СКР по ЯНАО сообщила о начале проверки по факту травмирования нескольких человек из-за хлопка парогазовоздушной смеси. По данным ведомства, инцидент произошел 17 августа на территории коммерческой организации в 40 км от Надыма. Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ООО "Яргео" - совместное предприятие "НОВАТЭКа" и Фонда "Энергия" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова, ведет разработку Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО.

ЯНАО НОВАТЭК ЯрГео

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