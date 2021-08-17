"Автотор" начал выпуск кроссовера Genesis GV70

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" приступила к производству среднеразмерного городского кроссовера Genesis GV70, сообщила пресс-служба предприятия.

"Это первый среднеразмерный SUV в модельном ряду Genesis", - говорится в пресс-релизе.

В России кроссовер будет предлагаться с тремя двигателями: двумя бензиновыми и одним дизельным агрегатом. Двигатели будут сочетаться с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода. Genesis GV70 будет предлагаться в 13 вариантах окраски кузова.

Кроссовер GV70 - первая модель бренда с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services.

Genesis является премиальным брендом концерна Hyundai. Автомобили Genesis производятся на "Автоторе" с октября 2016 года. На сегодняшний день в линейке продукции завода - пять моделей премиального бренда: G70, G80, G90, GV80 и GV70.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 40 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, Ford.

По итогам 2020 года компания выпустила 156,8 тыс. автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с предыдущим годом.