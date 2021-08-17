Экс-директор Ковровского электромеханического завода отправлен под домашний арест

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Владимира отправил под домашний арест бывшего гендиректора АО "Ковровский электромеханический завод" (КЭМЗ) Владимира Лебедева, обвиняемого в превышении полномочиями, сообщается во вторник на сайте суда.

"Лебедев В.В. обвиняется в том, что в 2019 году, злоупотребив своими полномочиями гендиректора АО "Ковровский электромеханический завод", причинил предприятию ущерб в размере 30 462 823 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший руководитель предприятия будет находиться под домашним арестом до 11 октября 2021 года. Уголовное дело против Лебедева возбуждено по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии СУ СКР по Владимирской области, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года Лебедев создал коммерческой фирме льготные условия при реализации продукции, по которым тракторы продавались по цене ниже их прайсовой стоимости.

Кроме того, в декабре 2019 года руководитель предприятия, заключив допсоглашения, предоставил этой фирме приоритетное право на реализацию продукции завода и полномочия по созданию дилерской сети в регионах.

АО "Ковровский электромеханический завод" было создано в 1993 году и специализируется в том числе на изготовлении мини-погрузчиков, функциональных фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, прицепных и возимых гидравлических подъемников, гидростатических трансмиссий и тракторов. Предприятие входит в интегрированную структуру госкорпорации "Ростех" и АО "НПО "Высокоточные комплексы".