Машину отбросило на пешеходов после ДТП в Кирове

Шесть человек пострадали, включая троих детей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Кирове, есть пострадавшие, в том числе дети. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона во вторник.

По данным управления, ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Попова и Чистопрудненская.

В результате столкновения автомобилей Honda и Ford последнюю отбросило на тротуар на группу пешеходов. По предварительным данным, травмы получили шесть человек.

В свою очередь Минздрав региона сообщает, что среди пострадавших трое детей в возрасте трех, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

"По предварительной информации, два пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - отмечает ведомство.