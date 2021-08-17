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Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Британские истребители, базирующиеся в Румынии, поднялись в воздух во вторник для сопровождения российского Су-24 над Черным морем. Об этом говорится в сообщении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

"Самолеты Typhoon ВВС Великобритании, размещенные на базе близ города Констанца на берегу Черного моря, срочно поднялись в воздух 17 августа, когда был замечен российский самолет... следующий к воздушному пространству Румынии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пилот российского самолета не отвечал на запросы румынских авиадиспетчеров.

В итоге британские самолеты сопровождали Су-24 до тех пор, пока он не отдалился от румынского побережья. Все это происходило в международном воздушном пространстве, отмечают британские ВВС.

Су-24

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