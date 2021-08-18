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Экс-представитель губернатора Алтайского края осуждена условно за мошенничество

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае признал бывшего представителя губернатора в Законодательном собрании Стеллу Штань виновной в мошенничестве. Об этом сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

Штань приговорена по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) к трем годам лишения свободы условно.

В ходе следствия и суда было установлено, что с 2010 по 2015 год в фактической собственности Штань имелось нежилое помещение, которое она решила продать. Недвижимость захотела приобрести директор барнаульского частного детского сада Happy Babby Елена Воротникова, однако у нее не хватало денег по госпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае".

Тогда женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена, и расписку о передаче денег в качестве частичного расчета по договору. Эти документы они предоставили в Главное управление образования и молодежной политики края, на основании чего получили субсидии в размере 14 млн рублей из федерального бюджета. В дальнейшем этими деньгами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью более 415 кв. м.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Ранее в отношении Воротниковой судом был вынесен приговор и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В начале предварительного следствия Штань вину не признавала, однако потом призналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

Алтайский край

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