Экологи зарегистрировали загрязнение Дона в Тульской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тульская общественная организация "Экологическая защита" зафиксировала загрязнение участка реки Дон после обращения к жителей поселка Епифань.

По словам местных жителей, уже неделю загрязненные стоки сливаются в реку.

"Вода на одном из участков реки мутная и имеет характерный канализационный запах. Также на поверхности водного объекта образовалась плёнка. Необходимо как можно быстрее выяснить, где конкретно находится место сброса и что стало его причиной, аварийная ситуация или чья-то преступная халатность, и принять срочные меры по устранению ЧП",- отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО "Экологическая защита" Вадим Баранов.

Экологи направили запрос в Управление Росприроднадзора с просьбой повести проверку.