ЕР приостановила членство экс-гендиректора Ковровского электромеханического завода

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Политсовет партии "Единая Россия" Коврова Владимирской области приостановил членство бывшего директора АО "Ковровский электромеханический завод" (КЭМЗ) Владимира Лебедева, которого следователи обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

"В связи с информацией об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего генерального директора Ковровского электромеханического завода Владимира Лебедева, который обвиняется в злоупотреблениях полномочиями, сообщаем, что в соответствии с уставом "Единой России" его членство в партии было приостановлено до выяснения всех обстоятельств", - говорится в релизе.

Лебедева обвиняют в причинении ущерба предприятию на 30,5 млн рублей. Уголовное дело против него возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным СУ СКР по Владимирской области, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года Лебедев создал льготные условия при реализации выпускаемой продукции одной из коммерческих фирм, согласно которым трактора продавались по цене ниже, чем их цена по прайсу.

Также, в декабре 2019 года руководитель предприятия, заключив дополнительные соглашения, предоставил данной фирме приоритетное право на реализацию продукции завода, а также полномочия по созданию дилерской сети в регионах.

АО "Ковровский электромеханический завод" было создано в 1993 году и специализируется, в том числе, на изготовлении мини-погрузчиков, функциональных фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, прицепных и возимых гидравлических подъемников, гидростатических трансмиссий и тракторов. Предприятие входит в интегрированную структуру госкорпорации "Ростех" и АО "НПО "Высокоточные комплексы".