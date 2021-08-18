4943 человека приняли участие в ИТ-чемпионате "Цифрового прорыва"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - 18 августа в павильоне "Умный город" на ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия ИТ-чемпионата конкурса "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего участниками было создано 8366 решений для Министерства культуры, Росавиации, ФНС и Росстата.

Целый месяц 4943 специалиста в области машинного обучения со всей России создавали решения ​​для аналитики ценообразования, авиации и культуры. Теперь 75 победителей смогут попасть в финал конкурса "Цифровой прорыв" и побороться за призовой фонд до 1 500 000 рублей.

Каждая из задач была связана с обработкой больших массивов данных и наиболее перспективными отраслями ИТ-сферы: машинным обучением, искусственным интеллектом и большими данными.

Чемпионат проходил на площадке All Cups — специализированной платформе технологического партнера конкурса "Цифровой прорыв" Mail.ru Group.

"Хочу выразить благодарность Министерству экономического развития РФ за поддержку ИТ-чемпионата в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", а именно — содействие в получении актуальных задач. Разработка решений и алгоритмов для министерств и ведомств — это важное направление для государства. Почти 5000 специалистов поборолись за победу в чемпионате и представили интересные, перспективные решения. Вы все очень нужны отрасли, мы гордимся вами! Спасибо большое, что создаёте инновации, ускоряете цифровую трансформацию бизнеса и государства", — подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Всего было загружено 8366 решений. География участников широка: в соревновании приняли участие специалисты из 82 регионов, более 450 населённых пунктов. Больше всего участников следующих возрастных категорий: 18-25 (73,2%) и 26-35 (18,9%). Это отличные результаты, спасибо всем участникам за ваши энтузиазм и тягу к профессиональному развитию!" — отметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

"Все соревнования "Цифрового прорыва" проходят в командном формате, кроме IT-Чемпионата. Мы считаем, что дата-специалисты, специалисты по машинному обучению и искусственному интеллекту, как одни из самых востребованных специалистов современности, должны иметь возможность работать не только в командах, но проявить себя индивидуально. Именно поэтому мы вместе с партнёрами второй год подряд реализуем Чемпионат, который проходит летом. Позади месяц активной работы над тремя важными задачами, и мы собрались сегодня, чтобы подвести итоги и назвать имена победителей", — объявила куратор проектной команды конкурса Татьяна Голубовская.

Об особенностях чемпионата этого года рассказал руководитель направления IT чемпионатов Mail.ru Group Дмитрий Санников.

"Хочу всех поздравить с завершением чемпионата. Это трудоёмкое событие для участников. Много времени и ресурсов потратили все, чтобы добиться результата, которым можно гордиться. Те результаты, которые ребята показали, это по сути максимум. Их можно имплементировать в платформы, думаю, коллеги этим и займутся. В подобных соревнованиях участвуют в основном взрослые специалисты. Но в этом году стало больше молодых участников. Мы стараемся, чтобы аудитория становилась моложе. У нас были боевые бизнес-задачи, и нужно было проявить весь спектр знаний. Я считаю, что это большое достижение для всех", — прокомментировал руководитель направления IT чемпионатов Mail.ru Group Дмитрий Санников.

Задача от ФНС России и Росстата была направлена на разработку модели прогнозирования средних цен и объемов потребления товаров по представленным в дата-сете продуктовым группам в разрезе регионов России. Участникам в своем решении необходимо учитывать возможность составления прогноза на 3 месяца. Всего было разработано 3109 решений. Успешно справились с задачей 182 участника.

"Хочу поблагодарить всех участников. Более 3000 решений — это очень хороший результат. Задача была достаточно серьёзной, и она не является придуманной. Этот пример был взят из реальной жизни аналитических подразделений ФНС России. Проблемы прогнозирования имеют прикладной характер и активно исследуются, в том числе нашими ведомствами. Применение искусственного интеллекта для их решения видится нам перспективным подходом", — отметил начальник отдела анализа данных Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Перунов. Список победителей доступен по ссылке.

3485 решений создали специалисты для Росавиации. Необходимо было применить искусственный интеллект для поиска изображения воздушного судна на снимках местности при проведении поисково-спасательной операции по поиску пропавшего воздушного судна. Положительных результатов добились 177 специалистов.

"Результаты впечатляющие и могут, действительно, использоваться. Сама задача является лишь частью рабочего процесса поисково-спасательных работ по поиску пропавшего воздушного судна. В текущем году проведено 23 поисково-спасательные операции. Наработанные технологии являются в данной области ключевыми для сокращения времени поиска судна, потерпевшего бедствие. В Росавиации осуществляется модернизация информационных систем, и на основе этой модернизации будет создаваться цифровая платформа, которую будут использовать многоаварийные спасательные и поисково-спасательные подразделения. И мы предложим призёрам чемпионата сотрудничество в рамках продолжения вашей деятельности", — рассказал начальник отдела цифровой трансформации и информационного обеспечения Управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Иван Бушуев. Список победителей доступен по ссылке.

В рамках задачи от Министерства культуры России было разработано 1772 решения. Участники обучали искусственный интеллект распознавать виды или категории новых предметов музейного фонда при внесении их в общую базу. По этой задаче 92 человека завершили чемпионат с положительными результатами.

"Хотелось бы поблагодарить за возможность выступить партнёром и предоставить наш пилотный датасет по категоризации объектов культурного наследия. Те решения, которые были представлены участниками, обязательно будут учтены и использованы в нашей работе. Наработка и развитие технологий в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта — важнейшие задачи в наше время. Хотел бы отметить, что перед Министерством культуры стоит масштабная задача: должно быть внесено около 75 млн объектов в государственный каталог. Большое спасибо за обратную связь и решения от участников", — подчеркнул заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Роман Матусар. Список победителей доступен по ссылке.

В топ-5 городов по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.