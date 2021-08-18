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Искусственный интеллект поможет распознавать виды или категории новых предметов музейного фонда

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Завершилось открытое онлайн-соревнование в области машинного обучения, искусственного интеллекта и больших данных, проходившее в рамках конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В рамках задачи от Министерства культуры России было разработано 1772 решения. Участники обучали искусственный интеллект распознавать виды или категории новых предметов музейного фонда при внесении их в общую базу. По этой задаче 92 человека завершили чемпионат с положительными результатами.

"Хотелось бы поблагодарить за возможность выступить партнёром и предоставить наш пилотный датасет по категоризации объектов культурного наследия. Те решения, которые были представлены участниками, обязательно будут учтены и использованы в нашей работе. Наработка и развитие технологий в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта — важнейшие задачи в наше время. Хотел бы отметить, что перед Министерством культуры стоит масштабная задача: должно быть внесено около 75 млн объектов в государственный каталог. Большое спасибо за обратную связь и решения от участников", — подчеркнул заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Роман Матусар. Список победителей доступен по ссылке.

"Хочу выразить благодарность Министерству экономического развития РФ за поддержку ИТ-чемпионата в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", а именно — содействие в получении актуальных задач. Разработка решений и алгоритмов для министерств и ведомств — это важное направление для государства. Почти 5000 специалистов поборолись за победу в чемпионате и представили интересные, перспективные решения. Вы все очень нужны отрасли, мы гордимся вами! Спасибо большое, что создаёте инновации, ускоряете цифровую трансформацию бизнеса и государства", — подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Всего было загружено 8366 решений. География участников широка: в соревновании приняли участие специалисты из 82 регионов, более 450 населённых пунктов. Больше всего участников следующих возрастных категорий: 18-25 (73,2%) и 26-35 (18,9%). Это отличные результаты, спасибо всем участникам за ваши энтузиазм и тягу к профессиональному развитию!" — отметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

В топ-5 городов по количеству регистраций на Чемпионат "Цифрового прорыва" вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Цифровой прорыв

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