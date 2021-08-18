Дагестанца уличили в подделке возраста в документах ради пенсии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Дагестана 62-летний житель Левашинского района стал фигурантом уголовного дела, когда выяснилось, что в 2010 году он при оформлении пенсии увеличил себе возраст на девять лет, сообщает СК.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010 году он, обманув "ответственных работников и должностных лиц местного отдела миграционной службы", получил заведомо подложный паспорт гражданина России с неверным возрастом - завышенным на девять лет.

Кроме этого, он приобрел заведомо подложную трудовую книжку с недостоверно указанной в ней датой его рождения и с годом ее заполнения, где есть запись о работе в животноводческом хозяйстве, выяснили следователи.

Эти документы он представил в отделение ПФР по Дагестану, и на их основании с 2010 по 2019 годы получал пенсию. В общей сложности ему заплатили более 1,3 млн рублей, подсчитали в СК.

Следствие пообещало добиться возмещения ущерба, причиненного государству, в полном объеме. Также будет будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местного отдела Федеральной миграционной службы и отделения пенсионного фонда.