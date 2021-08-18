Участники IT-чемпионата "Цифрового прорыва" создали модель прогнозирования средних цен

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Завершилось открытое онлайн-соревнование в области машинного обучения, искусственного интеллекта и больших данных, проходившее в рамках конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Задача от ФНС России и Росстата была направлена на разработку модели прогнозирования средних цен и объемов потребления товаров по представленным в дата-сете продуктовым группам в разрезе регионов России. Участникам в своем решении необходимо учитывать возможность составления прогноза на 3 месяца. Всего было разработано 3109 решений. Успешно справились с задачей 182 участника.

"Хочу поблагодарить всех участников. Более 3000 решений — это очень хороший результат. Задача была достаточно серьёзной, и она не является придуманной. Этот пример был взят из реальной жизни аналитических подразделений ФНС России. Проблемы прогнозирования имеют прикладной характер и активно исследуются, в том числе нашими ведомствами. Применение искусственного интеллекта для их решения видится нам перспективным подходом", — отметил начальник отдела анализа данных Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Перунов. Список победителей доступен по ссылке.

"Хочу выразить благодарность Министерству экономического развития РФ за поддержку ИТ-чемпионата в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", а именно — содействие в получении актуальных задач. Разработка решений и алгоритмов для министерств и ведомств — это важное направление для государства. Почти 5000 специалистов поборолись за победу в чемпионате и представили интересные, перспективные решения. Вы все очень нужны отрасли, мы гордимся вами! Спасибо большое, что создаёте инновации, ускоряете цифровую трансформацию бизнеса и государства", — подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Всего было загружено 8366 решений. География участников широка: в соревновании приняли участие специалисты из 82 регионов, более 450 населённых пунктов. Больше всего участников следующих возрастных категорий: 18-25 (73,2%) и 26-35 (18,9%). Это отличные результаты, спасибо всем участникам за ваши энтузиазм и тягу к профессиональному развитию!" — отметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

В топ-5 городов по количеству регистраций на Чемпионат "Цифрового прорыва" вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.