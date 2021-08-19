Сергей Шахрай заявил, что Михаил Горбачев не мог предотвратить путч

Сергей Шахрай, архивное фото Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заслуженный юрист России, профессор Сергей Шахрай считает, что Михаил Горбачев не мог предотвратить путч в августе 1991 года.

"Все дело в том, что Горбачев к лету 1991 года уже не был тем сильным лидером, который мог что-то предотвратить", - заявил Шахрай в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" в связи с 30-й годовщиной путча.

Кроме того, Шахрай - непосредственный участник событий августа 1991 года - выразил несогласие с оценками ряда авторов о поведении президента России Бориса Ельцина утром 19 августа. "Почему-то им хотелось, чтобы Ельцин выглядел испуганным и растерянным. Но поверьте мне, все это далеко от правды. На самом деле все было иначе. Борис Николаевич не был напуган, хотя наверняка как любой нормальный человек в душе и занервничал, но виду не показал и сразу стал выяснять, что происходит, стремясь по максимуму получить всю информацию", - сказал Шахрай.

В августе 1991 года Шахрай в качестве члена Президиума Верховного совета РСФСР, председателя комитета по законодательству участвовал в принятии важнейших решений, направленных на сопротивление ГКЧП.

Шахрай поделился воспоминаниями о событиях, предшествующих путчу, и о том, что было 19 августа, в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" специально для проекта "30 лет назад: хроника последних дней СССР".

Интервью опубликовано на сайте "Интерфакса".