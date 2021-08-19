Боевое спецподразделение ФСБ России отмечает 40-летие со дня создания

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В этот день, 40 лет назад, была создана группа специального назначения "Вымпел" КГБ СССР, а сейчас это Управление "В" Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.

"Сегодня Управление "В" Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный решать самые сложные боевые задачи", - сообщили накануне в ЦОС ФСБ России.

Там напомнили, что основными задачами группы "Вымпел" в то время являлись проведение специальных операций и мероприятий, в том числе за рубежом; оказание советническо-инструкторской помощи службам безопасности иностранных государств; участие в мероприятиях по обеспечению безопасности особо важных (режимных) объектов на территории страны.

Отдельной страницей истории подразделения, отметили в ЦОС, является участие в боевых действиях на территории Афганистана в 70-х-80-х годах прошлого столетия.

В последующем офицеры спецподразделения выполняли боевые задачи практических во всех "горячих точках" бывшего Советского Союза, принимали участие в освобождении заложников в Минеральных Водах, Буденновске, Первомайском.

"Проверкой на прочность, профессионализм и силу духа для сотрудников подразделения стали события в Московском театральном комплексе на Дубровке в октябре 2002 года и в средней школе № 1 г. Беслана в сентябре 2004 года. Проведенные там операции по освобождению заложников не имеют аналогов в мировой практике борьбы с терроризмом", - отметили в ЦОС ФСБ.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 16 сотрудникам подразделения присвоено звание "Герой России", девятерым из них - посмертно.

Инициатором создания "Вымпела" выступил тогда генерал-майор Юрий Дроздов, начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР.

В спецслужбе отметили, что история Управления "В" ЦСН ФСБ началась с конца 60-х годов прошлого столетия, за долго до официального образования спецподразделения.

Предшественниками, которые в дальнейшем и создавали "Вымпел", были преподаватели и выпускники Курсов усовершенствования офицерского состава при Высшей краснознамённой школе КГБ, сформированных в 1969 году. Эти курсы были в подмосковной Балашихе, на базе, где в годы Великой Отечественной войны располагалась разведшкола, готовившая диверсантов для действий в глубоком тылу фашистов.

Основная задача КУОС - подготовка резерва оперативного состава для выполнения специальных задач за рубежом и основой курса подготовки была специальная тактика действий оперативных групп в тылу противника.

Обязательным условием для направления на курсы было знание одного или нескольких иностранных языков и отличная физическая подготовка.

По окончании курсов сотрудники возвращались в штатные подразделения, но каждый из них был зачислен в специальный резерв КГБ, которому отводилась роль в период войны организовать партизанское сопротивление и осуществлять руководство диверсионными группами.

Не имеющей мировых аналогов до настоящего времен считается спецоперация "Шторм-333" по штурму дворца Амина 27 декабря 1979 года. Ее провели сводные боевые подразделения "Зенит", "Гром", а также "мусульманский батальон" спецназа ГРУ. Первое полностью состояло из выпускников и преподавателей КУОС, второе - из сотрудников "Альфы".

Инструктировал командиров подразделений лично Дроздов, а руководил операцией начальник КУОС полковник Григорий Бояринов.

Именно Дроздов и был инициатором создания "Вымпела".

В 1991 году в связи с изменениями политической обстановки в стране подразделение "Вымпел" было выведено из КГБ СССР и передано в состав МВД России, где находилось до 1995 года. В 1995 году группу вернули в состав органов безопасности.

В 1998 году был образован Центр специального назначения ФСБ России. Теперь это Управление "В" ЦСН ФСБ России.