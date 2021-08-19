Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Четыре человека погибли в автоаварии в Новосибирской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Новосибирской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"Около 01:50 по местному времени на 1433-ем километре трассы Р-254 "Иртыш" водитель грузового автомобиля Scania, следовавший со стороны Омска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После этого автомобиль Toyota отбросило на грузовой автомобиль Mersedes, который стоял на месте проведения дорожных работ", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП погибли четыре человека из автомобиля Toyota.

"Все погибшие - мужчины, их личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Новосибирская область

Новости

Под Астраханью потерпел крушение самолет МиГ-29

Что произошло за день: среда, 18 августа

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Минсельхоз перестал публиковать оперативные данные об уборке урожая

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Петербургский Закс попросил ЦИК проверить отказ в регистрации Татьяны Булановой

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

Пандемия коронавируса

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');