Четыре человека погибли в автоаварии в Новосибирской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Новосибирской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"Около 01:50 по местному времени на 1433-ем километре трассы Р-254 "Иртыш" водитель грузового автомобиля Scania, следовавший со стороны Омска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После этого автомобиль Toyota отбросило на грузовой автомобиль Mersedes, который стоял на месте проведения дорожных работ", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП погибли четыре человека из автомобиля Toyota.

"Все погибшие - мужчины, их личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе.