Житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 млн рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Чемодан с 15 млн рублей несколько часов простоял на одной из улиц Биробиджана Еврейской автономной области, его забыл мужчина, который спешил уехать в командировку.

"Дорогостоящий чемодан простоял несколько часов на улице без присмотра и вызвал подозрение. Стражи правопорядка приняли решение осмотреть его. После вскрытия чемодана они обнаружили, что в нем находится 15 млн рублей, планшет и другие личные вещи", - сообщает региональное УМВД.

Оперативники установили владельца чемодана, который пояснил, что утром торопился в командировку. Когда мужчина вышел из подъезда, то поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал.

Житель Биробиджана позвонил супруге, когда обнаружил пропажу. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним полицейских.

Семейная пара поблагодарила сотрудников МО МВД России "Биробиджанский", которые вручили им потерянное имущество.