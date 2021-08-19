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Один из убийц супругов-пенсионеров в Приамурье получил пожизненный срок

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Двум жителям Амурской области вынесен приговор за убийство пожилой супружеской пары, а также хищение у них государственных медалей и денег. Один из них получил пожизненный срок, а второй – 20 лет колонии строгого режима.

Вечером 9 января в поселке Серышево нетрезвые двоюродные братья решили напасть на престарелых соседей 83 и 87 лет. Ворвавшись в квартиру стариков, они избили их, затем, угрожая ножами, похитили 300 тысяч рублей, мобильный телефон и две медали "Дети войны 1928-1945 СССР" и "Ветеран труда". Затем убили пожилую супружескую пару, сообщает региональная прокуратура.

Следственное управление по Амурской области СК РФ отмечает, что суд признал двух братьев 32 и 22 лет виновными по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), статье 324 УК РФ (незаконное приобретение государственной награды СССР).

Ранее судимый за три разбоя участник преступления приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Его двоюродный брат осужден на 20 лет колонии строгого режима.

Один из подсудимых отрицал свою причастность к преступлению, а второй взял всю вину на себя, утверждая, что преступления совершил один. Однако по результатам исследования доказательств суд признал их виновными в полном объеме.

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