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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Две женщины осуждены на Ставрополье за попытку продажи младенца

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье вынес приговор двум женщинам, одна из которых хотела продать другой новорожденного мальчика.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, беременная женщина решила продать своего будущего ребенка за 50 тыс. рублей, роды предстояли в феврале 2020 года. Она разместила объявление в интернете, на него отреагировала другая женщина.

После родов в больнице Новопавловска женщина представила для оформления ребенка документы покупательницы. Медперсонал заметил различия во внешности в предоставленных документах и сообщил в правоохранительные органы.

В отношении матери ребенка и покупательницы возбудили уголовное дело по статье "покушение на торговлю людьми".

Приговором суда женщина, родившая ребенка, лишена свободы на 2 года и 3 месяца, которые она проведет в исправительной колонии общего режима. Покупательнице назначено 3 года условно.

Ставропольский край

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