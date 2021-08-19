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Водитель грузовика погиб от удара током возле рудника в Норильске

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели 49-летнего водителя большегрузного автомобиля на севере Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 17 августа в районе рудника "Таймырский" ПАО "ГМК "Норильский никель" в районе Талнах Норильска. Водитель перевозил горные породы. По ходу движения он съехал с маршрута, задел антенной грузовика высоковольтную линию электропередачи и получил удар электрическим током. Мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, он работал водителем большегрузного автомобиля автотранспортного объединения ЦАТК Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель".

Проводится проверка, были ли нарушены правила безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности гибель человека. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда на предприятии по месту работы погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Красноярский край Норильск Норникель Таймырский

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