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Попавший под критику глава петербургского ТИК Островский ушел с должности

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия освободила от полномочий главу территориального избиркома (ТИК) №29 Бориса Островского, передал корреспондент "Интерфакса".

На заседании Горизбиркома в четверг сообщили, что Островский в среду вечером написал заявление о выходе из состава комиссии по собственному желанию.

ТИК №29 занимается выборами в Государственную думу по округу №217, где баллотируется, в частности, депутат Закса от "Партии роста" Оксана Дмитриева. Ранее сообщалось, что соперник Дмитриевой безуспешно попытался снять ее с выборов через суд, подав иск к ТИК №29. Как сообщил "Интерфаксу" председатель регионального отделения "Партии роста" Павел Швец, Островский в суде поддерживал истца.

Весной 2021 года Центризбирком подверг критике практику переназначения председателями территориальных избиркомов Петербурга тех людей, кто мог дискредитировать себя в ходе предыдущих кампаний. Зампред ЦИК Николай Булаев, курирующий регион, указал, что председателями ТИК должны быть люди с безупречной репутацией, а не те, к работе которых возникали претензии. В ходе обсуждения на заседании ЦИК прозвучала фамилия Островского, Булаев предлагал "найти нейтральную достойную кандидатуру" для ТИК №29, но в итоге Островский место сохранил.

Петербург Борис Островский

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