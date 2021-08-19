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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за пару часов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Симферополе в четверг выпало 57 мм осадков за два часа - это 130% месячной нормы, сообщила "Интерфаксу" начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В Крыму действует штормовое предупреждение.

Сильный ливень начался в Симферополе около 15:00 по московскому времени. В некоторых районах города выпал град размером с рублевую монету, на нескольких улицах - воды по пояс.

В аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет девяти самолетов.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали четыре тысячи человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба - 4,7 млрд рублей.

Очередные сильные дожди прошли в начале августа. В конце прошлой недели подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном - на востоке Крыма. При этом Керчь за несколько дней затопило дважды.

Симферополь

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