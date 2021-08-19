Сезонная миграция лосей началась в Петербурге

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лоси активизировались на территории Петербурга и Ленинградской области, сообщает в четверг пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Это связано с началом сезонной миграции животных, которая продлится до начала ноября. Лоси совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги и выходят в жилые кварталы.

"Лось может представлять серьезную опасность для людей. В период миграции животного особо осторожными надо быть автомобилистам. ДТП с участием животного смертельно опасно для всех участников", - цитирует пресс-служба начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николая Ахматовича.

Больше всего шансов встретить лося на Левашовском, Средневыборгском, Рощинском, Скандинавском, Приморском и Пулковском шоссе, Большом проспекте в Комарово, на Коннолахтинской дороге и на северном участке Западного скоростного диаметра. Сейчас там установлены соответствующие знаки, но в следующем году перечень дорог будет расширен.

Что делать при встрече с лосем

При встрече с лосем нельзя к нему приближаться или как-либо привлекать его внимание, советуют специалисты. На проезжей части необходимо снизить скорость или полностью остановиться, дать лосю перейти дорогу, а затем на низкой скорости продолжить движение. Комитет напоминает, что в случае ДТП сбитого лося нельзя увозить, водителю запрещено покидать место аварии, за это могут лишить прав на полтора года или арестовать на срок до 15 суток.

За сбитое дикое животное виновник обязан возместить ущерб. Если же оно находится в бедственном положении, сообщить об этом нужно по телефону мобильной экологической дежурной службы 417-59-36 или по номеру 112.

За 2020 год в Петербурге зафиксировано десять ДТП, в результате которых погибли шесть лосей, три кабана и косуля. В 2021 году в результате аварий на дорогах Петербурга на границе с Ленинградской областью уже погибли два лося, две косули и кабан.