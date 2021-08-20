Участников хакатона "Цифрового прорыва" попросили разработать планирование рекламных кампаний на цифровых билбордах

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Задание участникам хакатона "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" от компании Gallery, одного из крупнейших операторов наружной рекламы в России – разработать программное решение оптимального планирования рекламных кампаний на цифровых билбордах, основанное на данных WiFi-аналитики.

За последние несколько лет технологии наружной рекламы претерпели серьезную трансформацию: на смену простым фанерным щитам в крупных городах пришли цифровые рекламные конструкции разных размеров. Цифровизация уличного рекламного инвентаря и, как следствие, возможность управлять каждым отдельно взятым рекламным показом на цифровых билбордах, позволяет реализовывать более гибкие сценарии размещения рекламных кампаний, ориентируясь на конкретные запросы рекламодателей. Теперь они могут запланировать рекламные выходы только в нужные часовые интервалы и дни недели.

Gallery владеет единственной в России федеральной сетью из более чем 600 цифровых экранов формата 3Х6 метров, расположенных на улицах 18 городов страны. Каждый экран оснащен WiFi-ловушкой с направленной антенной, которая в режиме реального времени фиксируетMAC-адреса устройств, проезжающих рядом с рекламной конструкцией. Каждый MAC-адрес фиксируется в собственной DMP (data management platform) с точностью до секунды. Таким образом, для каждого отдельно взятого рекламного показа можно посчитать число контактов: какое количество MAC-адресов "увидело" этот показ, то есть находилось в зоне видимости рекламной конструкции во время его трансляции.

Задача оператора наружной цифровой рекламы – предложить клиенту максимально точно спрогнозированный медиаплан кампании с опорой на статистические данные, который позволит достичь целевых показателей по рекламным контактам. В используемых сейчас решениях есть технологические "узкие места", над устранением которых и предстоит работать участникам хакатона.

Хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" пройдет 20-22 августа в рамках "Цифрового прорыва", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Глобальной целью "Цифрового прорыва" является формирование культуры IT-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Хакатоны в 2021 году привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики, что позволяет сделать решения применимыми на практике. Теперь участникам предлагаются кейсовые задания 3 типов: технические, управленческие и data-кейсы.