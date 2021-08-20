Хакатон "Цифрового прорыва" привлек 155 команд из 68 регионов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Более 5700 IT-специалистов зарегистрировались на хакатон "Цифрового прорыва", который стартует в пятницу в 17:00 мск.

К участию допущено 155 команд из 68 регионов России. Им предстоит решить одну из восьми задач, представленных на хакатон.

"Цифровой прорыв" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Глобальной целью конкурса является формирование культуры IT-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Одним из самых популярных среди участников стал кейс "Интерфакса", который представил на хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" задание разработать генератор названий для информационных сюжетов. Решением для этого кейса хакатона станет разработка алгоритма, который будет предлагать название для сюжета с соблюдением набора редакционных требований.

Задание от компании "Ростелеком" - создать упрощенный графический редактор для единой дизайн-системы компании, который упростит работу для ее пользователей, не являющихся профессиональными разработчиками интерфейсов.

Топливная компании Росатома "ТВЭЛ" представила задание для разработчиков – создать решение, позволяющее автоматически вести стенограмму совещаний или конференций и формировать протокол по его итогам, избегая ошибок, свойственных "ручной" расшифровке.

Задание участникам хакатона от компании Gallery, одного из крупнейших операторов наружной рекламы в России – разработать программное решение оптимального планирования рекламных кампаний на цифровых билбордах, основанное на данных WiFi-аналитики.

Департамент туризма министерства культуры Самарской области предлагает участникам хакатона разработать систему автоматизированного взаимодействия с тревел-блогерами и журналистами в рамках проекта "Поехали!", целью которого является популяризация региональных туристских маршрутов.

Фонд "Ульяновск – культурная столица" представил задание на разработку цифровой платформы по управлению креативным кластером, который откроется весной следующего года на месте третьего корпуса завода "Контактор". Платформа должна включать в себя функции управления процессами внутри кластера и сбора аналитических данных по ряду параметров.

Еще один туристический кейс представлен министерством цифрового развития и ИКТ Новгородской области. Участникам хакатона предстоит создать интерактивную карту фольклора, на которой различные местные истории, сказки и городские легенды отображаются с помощью геометок.

Задание от Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКИТ) и Федерации креативных индустрий (ФКИ) - разработка видеоредактора для решения проблемы посторонней информации в кадре (например, на движущихся автобусах). Программа должна "придумывать" и создавать в кадре несуществующие логотипы, заменяя ими недопустимые к эфиру (при том, что объект замены время от времени перекрывается другими движущимися объектами).

Топ-5 команд в каждом кейсе проходят в финал.