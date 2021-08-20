Цифровой прорыв: трансляция хакатона

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - 20-22 августа 2021 года состоится четвертый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Хакатон посвящён креативным индустриям, коммуникациям и контенту. В течение 48 часов круглосуточно будет работать медиа-студия "Цифрового прорыва", где в прямом эфире выступят гуру IT-индустрии, пройдут дискуссии на актуальные темы, яркие ток-шоу и полезные мастер-классы.

Вы узнаете, что ожидает креативные индустрии в будущем, на каком языке скоро заговорит мир IT, что такое цифровизация искусства и многое другое. В числе спикеров – признанные эксперты и профессионалы – представители компаний и организаций: Росатом, Ростелеком, Группа "Интерфакс", Сбер, Gallery, Сбер, Нетология, ГМИИ им. А.С.Пушкина, цифровая галерея "АртМост", "Медиалогия", Brand Analytics и многие другие.

Ключевые спикеры прямого эфира: Алексей Агафонов (АНО "Россия — страна возможностей"), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Игорь Готт (ПАО "Ростелеком"), Олег Полетаев (Интерфакс), Денис Димитров (Сбер), Денис Калашников (АО "ТВЭЛ"), Татьяна Голубовская ("Цифровой прорыв"), Оксана Клименко (Ростелеком ИТ) Игорь Санин ("Меркатор"), Сергей Гребенников (РАЭК), Владимир Определенов (ГМИИ им. А.С.Пушкина), Наталия Орлова (АртМост), Алиса Йоффе (Художница), Карен Казарян (РАЭК), Марина Сурыгина (Gallery), Василий Чёрный (Brand Analytics), Надежда Жуковская ("Медиалогия"), Павел Попов (Innova Labs), Федор Яременко ("Алтимета").

Также в эфире: церемония открытия хакатона, потоковые защиты участников, подведение итогов. Начало трансляции 20 августа в 17:00.