В Челябинске завели административное дело на охранника, ударившего школьницу в ТЦ

На ее мать также возбуждено дело – по статье о ненадлежащем воспитании

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска возбудила два административных производства по итогам проверки сообщений о конфликте в ТРК "Космос", в ходе которого пожилой охранник ударил по лицу 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского УМВД в пятницу.

Проверку начали после того, как очевидцы выложили в сеть видеозапись момента, когда сотрудник охраны ударяет девушку, сидящую с подругой за столиком на фуд-корте в ТРК.

"Участники инцидента с заявлением не обращались в полицию, но была проведена проверка по сообщениям СМИ. По ее итогам возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), фигуранта в этом деле еще нет. А в отношении матери девушки 2007 года рождения возбуждено дело по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь информированный источник пояснил агентству, что были найдены очевидцы, они сообщили детали конфликта, не попавшие на видео.

"Очевидцы рассказали, что девушка закурила вейп, сидя на фуд-корте. Мужчина сделал ей замечание, потребовал выйти. В ответ она начала нецензурно браниться, а охранник вышел из себя и ударил девушку", - рассказал собеседник агентства.

В ТРК местным СМИ сообщили, что в настоящее время сотрудник охраны отстранен от работы.