Российская частная компания Success Rockets создаст "дочку" в Китае

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российская частная космическая компания Success Rockets подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Китая о сотрудничестве в космической сфере. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Олег Мансуров

"Речь идет о том, что мы откроем на Хайнане дочернюю компанию. В рамках планов китайского правительства по развитию острова Хайнань, в частности, космодрома "Вэньчан", там создается космический кластер, и мы становимся резидентами", - сказал Мансуров.

"Зачем это нам нужно. Во-первых, это доступ к китайским технологиям и китайскому капиталу. Технологии нужны для массового производства как ракет-носителей, так и малых космических аппаратов. Второе, необходимы инвестиции, потому что в Китае в частную космонавтику инвестиции в прошлом году составили примерно 1 млрд долларов. В России инвестиции в частную космонавтику привлекать сложно", - отметил гендиректор компании.

По его словам, первый запуск компании с китайского космодрома состоится не раньше 2024 года, при этом средства выведения будут прорабатываться совместно с китайскими коллегами.

"Мы заинтересованы в трансфере технологий, в том числе, которые есть у Китая. Но там речь больше идет о космических аппаратах, о комплектующих и электронике", - сказал Мансуров

Он отметил, что в Success Rockets не отказываются от производства собственных ракет-носителей. "Не отказываемся, одно другому не мешает. Мы в этом плане абсолютно непредвзяты, мы смотрим на то, где нам экономически более целесообразно запускать. Какие-то аппараты в России, какие-то аппараты, возможно, в США, какие-то аппараты в Китае", - сказал он.

В пятницу в компании Success Rockets сообщили о подписанном на днях соглашении с Торгово-промышленной палатой Китая о сотрудничестве в космической сфере на территории КНР. Соглашение подписано в рамках подготовки к Восточному Экономическому форуму.

Корпорация Success Rockets ведет работу по созданию сверхлегких суборбитальных и орбитальных ракет-носителей, малых космических аппаратов, спутниковых группировок на их основе для дистанционного зондирования Земли и связи, космических буксиров.