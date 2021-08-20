Катер затонул в Севастополе во время шторма

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после затопления в Севастополе катера, который вышел в море с пассажирами во время шторма. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю в пятницу.

Около 17:00 19 августа катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты. Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Следователи намерены выяснить, есть ли в действиях членов экипажа признаки преступления по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Подъем затонувшего судна отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

В Крыму действует штормовое предупреждение. Остановлено движение парома через Севастопольскую бухту.