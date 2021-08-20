Генштаб предложил регионам совместно оцифровать военкоматы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский предложил регионам с помощью Минобороны оцифровать работу военкоматов, чтобы превратить их в удобные многофункциональные учреждения.

В результате, по его словам, военкоматы станут удобными для граждан и смогут оказывать услуги в том числе удаленно.

"В целях трансформации военных комиссариатов в удобные, многофункциональные учреждения разработано типовое соглашение о взаимодействии Минобороны с субъектами Российской Федерации, направленное на доступность услуг. В том числе - удалённым способом, а также придание им современного облика. Ключевым элементом этого соглашения является оцифровка процессов их деятельности с использованием технических ресурсов субъектов Российской Федерации, межведомственных электронных запросов, региональных порталов государственных услуг и сервисов военкоматов", - сказал Бурдинский на селекторном совещании.

Для примера он напомнил, что сейчас на формирование личных дел граждан, подлежащих постановке на воинский учет, требуется более полутора месяцев. В дело вносят бумажные документы из органов местного самоуправления, учебных заведений и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, органов ЗАГС, внутренних дел и поликлиник.

Если же наладить обмен этими данными через информационные системы регионов, то личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, можно будет сформировать быстрее, чем за неделю, отметил Бурдинский.

"Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственных власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и, как следствие, индекс доверия населения", - добавил начальник управления.

Московскую область и Татарстан он назвал лидерами по цифровой трансформации военкоматов.

Бурдинский отметил, что Минобороны проводит плановое оснащение военных комиссариатов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи, завершить эту работу планируется в 2023 году.

"Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98 процентов - системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан - все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети интернет через конфиденциальные каналы Минобороны", - сказал он.