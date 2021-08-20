В Коми с муниципальных выборов сняли 13 кандидатов с судимостями

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия республики Коми не допустила до выборов в органы местного самоуправления 13 кандидатов в депутаты по причине судимости. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава регионального избиркома Дмитрий Митюшев в пятницу.

"Девять кандидатов скрыли наличие судимости, поэтому в участии в выборах им было отказано. Четверо добровольно написали заявление", - сказал он.

Глава избиркома отметил, что всего выдвигалось 80 претендентов с судимостью, однако на данный момент в избирательных бюллетенях останется 67. Всего в электоральном процессе участвует около 1,6 тыс. кандидатов.

Муниципальные выборы пройдут в Коми с 17 по 19 сентября.