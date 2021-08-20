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Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель
Президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель
Фото: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что за годы работы с канцлером Германии Ангелой Меркель объем сотрудничества и качество Москвы и Берлина существенно вырос.

"Отношения у нас строились по-разному (...) Тем не менее, объем нашего сотрудничества за эти годы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкивались за этот достаточно длительный промежуток времени - он увеличился, стал более насыщенным", - сказал Путин в пятницу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель, отвечая на вопрос "Интерфакса" об итогах 16-летнего диалога между главами РФ и ФРГ.

По оценке российского президента, качественно отношения между двумя странами также "кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону".

"Я хочу выразить надежду на то, что после выборов, смены правительства эта тенденция будет сохранена", - сказал Путин.

В свою очередь, Меркель подчеркнула, что Германия и Россия должны поддерживать диалог, несмотря на различия в политических системах.

"Несмотря на все различия, нам всегда удавалось оставлять открытым канал переговоров, и я надеюсь, я смогла внести свой вклад в это. И я всегда буду выступать за то, что не поддерживать диалог - это не вариант", - сказала канцлер, отвечая на вопрос агентства.

Меркель сложит свои полномочия после парламентских выборов в Германии, которые пройдут 26 сентября. Она свою кандидатуру на этих выборах не выдвигает. Меркель занимала пост канцлера в течение 16 лет с 2005 года.

Владимир Путин Ангела Меркель

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