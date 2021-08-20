Цистерна с нефтепродуктами загорелась на железной дороге под Норильском

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На железнодорожных путях под Норильском в Красноярском крае загорелась цистерна с нефтепродуктами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел 20 августа в 21:10 местному времени (17:10 мск).

"На перегоне Вологочан - Алыкель в составе грузового поезда произошел сход шестой тележки. В результате загорелась цистерна с нефтепродуктами. Состав расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны нет", - уточнили в ведомстве.

На месте работают семь пожарных расчетов. Площадь пожара устанавливается. В результате происшествия пострадавших нет.

Жителей Норильска просят воздержаться от посещения района, где произошло ЧП.