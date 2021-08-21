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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Около 60 человек увезли в полицию из мечети в подмосковных Котельниках

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в мечети в подмосковных Котельниках, после чего порядка 60 человек были доставлены в отдел полиции, сообщила "Интерфаксу" адвокат Лидия Самсонова.

"По моим данным, после проверки в мечети в отдел полиции "Люберецкое" было доставлено порядка 60 человек", - сказал Самсонова.

По ее словам, на момент начала проверки в мечети находилось около 600 человек.

Адвокат Мария Красикова, сотрудничающий с комитетом "Гражданское содействие" (признан в РФ иноагентом), подтвердила агентству эту информацию и добавила, что проверка началась около 13:00 по московскому времени.

"Задержанных в отделе заставляют сдавать ДНК-тесты, после - отпускают. Никаких протоколов на них не составляют", - сказала Красикова.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что проверка в мечети связана с увеличением числа межнациональных конфликтов в последнее время.

"Это обычное профилактическое мероприятие", - заявил собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Котельники

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