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Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще четверо получили травмы в ДТП вечером в пятницу в Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по КЧР в субботу.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 249-м километре автодороги "Майкоп-Зеленчукская". По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio превысил скорость и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ "Патриот".

В результате автоаварии на месте погибли водитель и пассажир Kia Rio. В Зеленчукскую ЦРБ были доставлены пятеро пострадавших - три человека из автомобиля УАЗ "Патриот" и два несовершеннолетних пассажира Kia Rio, один из которых позднее умер в больнице.

Карачаево-Черкесия

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