Организация журналистов "Четвертый сектор" признана НКО-иноагентом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минюст России признал Пермскую региональную общественную организацию поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор" НКО, выполняющей функцию иностранного агента, сообщила соосновательница организации Анастасия Сечина.

"Четвертый сектор" признан иностранным агентом. У меня до сих пор нет акта внеплановой проверки на руках, но запись на сайте Минюста уже появилась", - написала Сечина в своем фейсбуке в субботу.

По данным Минюста, источниками иностранного финансирования этой организации журналистов-фрилансеров стали филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ (Германия) и Фонд "PRO NOVA" (Молдавия). Ее политическая деятельность, по мнению ведомства, выражается в "оказании влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".

"Мы оказывали влияние на выработку и реализацию госполитики, на принятие органами власти решений и формирование общественного мнения. Даже лестно. И нигде не соврали. Так это вроде бы и должно быть устроено - журналисты влияют на общественное мнение и решения властей", - написала Сечина.

По ее словам, неизвестно, за какие именно публикации организация была внесена в реестр - "удостоились современного знака качества". "Думаю, по совокупности заслуг. Хотя по закону, проверяющие должны были стыковать конкретную иностранную поддержку с конкретным действием, и под это попадает очень небольшая часть того, что мы выпускали", - отметила она.

В конце июля Сечина сообщила о ликвидации организация журналистов-фрилансеров "Четвертый сектор" после начала внеплановой проверки Минюстом и о создании неформального содружества журналистов "Артель".

Сечина высказала опасения, что, несмотря на ликвидацию, "Четвертому сектору" по-прежнему грозит серьезный штраф за отказ самостоятельно включиться в реестр НКО-иноагентов. "Не могу согласиться с включением в реестр и не считаю, что должны были являться. Да и власти не сидят сложа руки - Минюст начал готовить реестр неформальных объединений, которые также будет признавать инагентами", - написала она.

18 августа Минюст первым внес в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, движение в защиту прав избирателей "Голос".