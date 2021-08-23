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В Новокузнецке уволили находившуюся на работе в пьяном виде медсестру

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - После публикации в соцсетях видеозаписи из городской клинической больницы N29 города Новокузнецк, на которой пьяная медсестра отказывалась помочь пациентке, сотрудница медучреждения была отстранена и в последующем будет уволена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе больницы в понедельник.

В минувшие выходные в соцсетях была опубликована запись, сделанная пациенткой больницы, на которой медсестра отказывается ставить ей капельницу. Автор ролика в ходе разговора с сотрудницей больницы говорит, что капельницы были ей назначены врачом и жалуется на ухудшающееся самочувствие. Также на записи слышно, как другие пациенты отделения говорят, что медсестра проколола вены, когда делала уколы. На вопросы о том, почему медсестра находится на рабочем месте пьяной, она не отвечает.

В медучреждении агентству сообщили, что региональный Минздрав провел проверку, которая подтвердила, что сотрудница больницы была пьяна.

"По данному случаю проведена внутренняя проверка. Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. От работы отстранена с последующим увольнением по статье", - сообщили в медучреждении.

По данным местных СМИ, в августе местные жители через соцсети уже жаловались на работников медучреждения. В частности, была организована проверка после того, как врач поликлиники ГКБ говорила с пациенткой, используя нецензурную брань, которая почти 10 дней подряд жаловалась ей на высокую температуру и просила назначить компьютерную томографию. Как сообщалась, также в августе правоохранительные органы начали проверку информации, что в больнице пожилую пациентку с коронавирусом привязывали к кровати, а также не давали ей пить и пользоваться телефоном. Впоследствии женщина скончалась.

Новокузнецка

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