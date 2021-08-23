В Уфе экс-начальника экзаменационного отдела ГИБДД заподозрили в коррупции

Ему вменяют также создание преступного сообщества

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Башкирии бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, его заместитель и пять инспекторов стали фигурантами уголовного дела об организации преступного сообщества и участия в нем с использованием служебного положения, сообщили в СК.

Как полагает следствие, не позднее 2016 года начальник отдела создал преступное сообщество для выдачи водительских прав за взятки без фактической сдачи экзаменов. Организаторы сообщества вовлекли в него не менее шести инспекторов безопасности дорожного движения, которые отвечали за каждую стадию процедуры получения водительского удостоверения. По версии следствия, они обеспечивали взяткодателям сдачу экзамена по теории без фактической проверки знаний ПДД, а также сдачу практической части экзамена на площадке и в городе без проверки навыков управления автомобилем.

Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 тысяч до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества, установило следствие. Подозреваемым вменяют получение минимум 33 взяток.

Подозреваемых разоблачили в марте 2021 года следователи СК и сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Башкирии. Всех подозреваемых уволили из полиции по отрицательным основаниям.

Пять фигурантов дела арестованы, один помещен под домашний арест. Бывший начальник отдела скрылся от следствия и его объявили в розыск.

Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении предполагаемых посредников и взяткодателей.

В апреле 2021 года прокуратура Башкирии потребовала арестовать имущество, приобретенное бывшим начальником МРЭО ГИБДД на неподтвержденные доходы, на общую сумму более 44 млн рублей. Прокуроры выяснили, что он купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 квадратных метров, квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке, два внедорожника. Недвижимость и автомобили были оформлены на его близких родственников, не располагавших высокими доходами.

В марте на задержанных сотрудников ГИБДД завели уголовное дело по ч.3 ст.290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч.2 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий лицом с использованием своего служебного положения).