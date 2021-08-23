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Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

Аэропорт получил имя Кадырова в соответствии с указом 2018 года "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством".

Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года. Он был главой администрации Чечни с 2000 года до октября 2003 года, а затем был избран президентом республики. Он погиб 9 мая 2004 года в результате взрыва на стадионе "Динамо" в Грозном.

Чечня Грозный Ахмат Кадыров Владимир Путин

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