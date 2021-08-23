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В РАНХиГС началось обучение цифровых проректоров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Стартовал специальный поток программы "Реализация проектов цифровой трансформации", в рамках которого командам вузов помогут разработать цифровые стратегии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки ввести должность проректора по цифровой трансформации. В обязанности нового руководителя войдет планирование инициатив по цифровизации вуза. Оценивать работу руководителей цифровой трансформации университетов будут Минобрнауки и Минцифры.

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС обучает государственных и муниципальных служащих основам цифровой трансформации и цифровой экономики по четырем направлениям.

"Программа "Реализация проектов цифровой трансформации" рассчитана на руководителей цифровой трансформации, и отличается тем, что слушателей обучают по приоритетным отраслям социальной сферы и экономики. Потоки реализуются совместно с министерствами - программу адаптируют под запросы ведомств, учитывают актуальные задачи. Так, уже завершили обучение сотрудники Минприроды, Минпросвещения, Минэнерго, Минздрава и Минпромторга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "если команды других ведомств создавали прототипы цифровых проектов, то слушатели нового потока Минобрнауки разработают стратегии цифровой трансформации учебных заведений".

"Перед цифровыми проректорами стоит амбициозная задача - создать среду, способствующую цифровой трансформации университетов, организовать взаимодействие с работодателями, от которого зависит востребованность выпускников. И для этого специалистам вузов нужно самим стать учениками. 94 руководителя в сфере образования и науки пройдут обучение по трем модулям и научатся использовать цифровые технологии для трансформации образовательного и научного процессов, при этом учитывать этические риски", - говорится в сообщении.

По мнению директора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Ксении Ткачевой, несмотря на то, что процесс цифровой трансформации уже давно не новость, а необходимость для большинства организаций и структур, не всем удается двигаться с одинаковой скоростью и гибкостью. "В традиционно консервативной сфере высшего образования только вследствие пандемии и необходимости организации дистанционной работы и обучения вузы начали активно внедрять новые цифровые инструменты и сервисы. Для ускорения этого процесса вышло распоряжение правительства о необходимости назначения руководителя цифровой трансформации (РЦТ) в каждом вузе. С 2019 года Центр обучил более 20 тысяч человек: руководителей и команды цифровой трансформации государственного сектора. Мы обобщили этот опыт, привлекли экспертов и готовы помочь командам вузов эффективно справиться с поставленными задачами", - сказала Ткачева.

Обучение продлится до 15 октября. За это время на потоке пройдут обучение 15 команд.

РАНХиГС

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