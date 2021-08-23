В Подмосковье проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку информации о жестоком обращении с пожилыми гражданами в специализированном пансионате Московской области.

Полицейские обнаружили сообщения и видеоматериалы с ненадлежащим уходом и жестоком обращении с пожилыми, проживающими в специализированном пансионате в Реутове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Сотрудники МУ МВД "Балашихинское" устанавливают лиц, запечатленных на видеозаписи, и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки "будет принято решение в соответствии с законодательством", отметили в ведомстве.

В подмосковной прокуратуре со своей стороны сообщили, что дадут оценку информации о возможных нарушениях прав граждан, проживающих в частном пансионате.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Реутова, будут установлены обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Проверку видеозаписи инициировали также в областном главке СКР. В ведомстве намерены дать правовую оценку действиям санитарок.

"Будут опрошены сотрудники и руководство дома престарелых, а также постояльцы заведения, также будет дана правовая оценка действиям санитарок", - сообщила журналистам представитель ведомства Ольга Врадий.

На видеозаписях, появившихся в СМИ, запечатлено, как сотрудница якобы одного из пансионатов в Подмосковье использует нецензурную брань и бьет половой тряпкой мужчину, лежащего в полуголом виде на полу в коридоре учреждения. Кроме того, на видео показан другой постоялец пансионата, который лежит в постели в грязных простынях.