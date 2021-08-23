Жителя Энгельса, выбросившего щенка с третьего этажа, отправили в колонию

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Житель города Энгельса Саратовской области проведет более трех лет в колонии строгого режима за жестокое убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в понедельник.

Облсуд оставил в силе приговор суда первой инстанции, отклонив апелляционные жалобы защиты и обвинения.

По информации суда, 31 октября 2020 года житель Энгельса Михаил Шевченко поссорился со своей гражданской женой. В ходе конфликта женщина решила покинуть квартиру вместе со своим ребенком и трехмесячным щенком хаски. Шевченко настоял на том, чтобы питомец остался дома.

Женщина вышла с ребенком на улицу и снова попросила отдать ей щенка. Тогда Шевченко выбросил собаку с балкона третьего этажа на глазах у маленького мальчика. Щенок погиб.

Энгельсский районный суд квалифицировал действия ранее неоднократно судимого Шевченко по пункту "б" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего) и приговорил его к трем годам двум месяцам колонии строгого режима.