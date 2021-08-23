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Умер бывший генеральный директор "Уралвагонзавода" Николай Малых

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской области умер бывший гендиректор "Уралвагонзавода" Николай Малых, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе УВЗ.

Ему было 73 года. Он умер после продолжительной болезни.

Николай Малых работал на "Уралвагонзаводе" с 1966 по 2009 год и прошел на предприятии путь от слесаря-инструментальщика до гендиректора. Руководящую должность он занимал с 1997 до 2009 года, и его сменил Олег Сиенко.

С 2002 по 2010 год Малых возглавлял союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и был одним из организаторов международной выставки вооружений Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле.

Уралвагонзавод Николай Малых

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