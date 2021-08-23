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"Алмаз-Антей" представил эшелонированную систему ПВО

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предлагает зарубежным заказчикам эшелонированную систему противовоздушной обороны, сообщил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Мы специально создали комплексную классическую эшелонированную оборону и подготовку расчётов. В частности, в экспозиции представлен "Антей-4000" - зенитная ракетная система большой дальности. Затем - зенитный ракетный комплекс "Витязь" - средней дальности и малой дальности - "Тор-М2", - сказал Дзиркалн в понедельник на встрече с представителями иностранных СМИ.

Он также сообщил, что здесь же впервые представлена система "Сосна" - автоматизированный комплекс малой дальности с оптическим каналом наведения.

Кроме того, на этой же площадке можно увидеть "уникальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант", сказал Дзиркалн. По его словам, испытания высокомобильного универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМПК) "Адъютант" завершатся до конца года, и он уже будет готов к поставке в Вооружённые силы.

УМТК "Адъютант" создан в инициативном порядке специалистами ИЭМЗ "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей") в интересах подразделений ПВО для решения комплексных задач по организации сложной мишенной обстановки в местах постоянной и временной дислокации войск.

Алмаз-Антей

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