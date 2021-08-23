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Массовый мор рыбы произошел в притоке одной из рек Ростовской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура привлечет специалистов для проверки информации о массовом заморе рыбы в притоке реки Кундрючья в Ростовской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с публикациями в СМИ о массовом заморе рыбы в притоке реки Кундрючья прокуратурой Ростовской области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минприроды региона сообщила о том, что в балке Осиновой, притоке реки Кундрючья, зафиксирован замор рыбы, о чем стало известно после жалоб жителей Красносулинского района, где находится водоем. Материалы по данному факту переданы в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

При этом в балку сбрасываются сточные воды с очистных сооружений канализации, поэтому в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии также направлена информация о возможном нарушении.

Ростовская область

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