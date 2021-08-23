В Шереметьево задержали вероятного виновника ДТП с четырьмя погибшими

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Шереметьево задержан мужчина, находившийся в международном розыске за совершение ДТП с четырьмя погибшими в Вологодской области. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина прибыл из Германии. Его задержали транспортные полицейские при содействии НЦБ Интерпола МВД РФ. Как сообщается, в октябре 2020 года на автодороге М-8 Москва-Архангельск мужчина, управляя иномаркой в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате аварии погибли четыре человека.

ДТП произошло рано утром 11 октября прошлого года на 498 км автодороги Москва-Архангельск в Сокольском районе Вологодской области. Как сообщала пресс-служба регионального УМВД, столкнулись "Субару Импреза" и ВАЗ-2114. Водитель и три пассажира отечественного автомобиля скончались на месте от полученных травм. 26-летний водитель иномарки был доставлен с места аварии в больницу.

После гибели людей было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В декабре 2020 года предполагаемый виновник ДТП скрылся от правоохранительных органов.

"Задержание обвиняемого стало возможным благодаря организованному НЦБ Интерпола МВД России взаимодействию с коллегами из ФРГ, в результате которого получены сведения о дате и времени прибытия фигуранта на территорию России", - подчеркнула Волк.