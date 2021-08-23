Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) просит "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов, предупреждая об утечке кадров.

Соответствующее письмо главы ШПЛС Игоря Дельдюжова гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову опубликовано на сайте профсоюза.

Нынешние правила оплаты труда действуют с января этого года. Как объяснял ранее Дельдюжов, оклады командиров воздушного судна (КВС) и вторых пилотов остались прежними, однако доплата за час полетного времени существенно уменьшилась.

"В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 объем авиаперевозок значительно сократился, отрасли был нанесен существенный экономический ущерб, поэтому большинство работников, понимая проблемы авиакомпании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплату труда", - говорится в письме главы ШПЛС. В настоящее время авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, постепенно возобновляются международные перевозки, у членов экипажей увеличивается рабочая нагрузка, пишет Дельдюжов. Однако это, по его словам, "не приводит к адекватному увеличению заработной платы".

Недовольство новой системой оплаты труда растет, "и работники начинают спонтанные коллективные действия, не выдвигая, однако, никаких требований", отмечает Дельдюжов.

"При этом возобновился отток пилотов из "Аэрофлота" в другие российские авиакомпании, где условия труда и оплаты лучше, - утверждает он. - Если не принять срочных мер, то в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом квалифицированных пилотов, что ставит под угрозу выполнение наших грандиозных планов. Уже сейчас руководство отряда Boeing 737 предлагает пилотам отказаться от планового отпуска на сентябрь в связи с нехваткой персонала".

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле этого года составил 5,2 млн человек: это на 83% больше, чем в июле 2020 года, но на 16% меньше, чем в июле допандемийного 2019 года. На внутренних линиях в прошлом месяце перевезено 4,35 млн пассажиров (+26% к июлю-2019), на международных, обеспечивавших до пандемии более половины доходов группы - 870 тыс. (в 3 раза меньше, чем в июле-2019).